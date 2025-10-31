Wine Relais Feudi del Pisciotto ottiene la chiave Michelin 2025

SIRACUSA (ITALPRESS) – Wine Relais Feudi del Pisciotto conquista la chiave Michelin 2025. L’ospitalità offerta dall’albergo con ristorante, situato nel cuore del Val di Noto, è stata giudicata dall’autorevole guida “distintiva e di grande qualità” capace di far vivere agli ospiti “un soggiorno speciale, curato e autentico”. La chiave Michelin è un riconoscimento lanciato nel 2024 dall’autorevole guida che da molti anni assegna le stelle ai migliori ristoranti al mondo, per valutare e premiare anche gli hotel che eccellono per design, architettura, servizio e personalità.

In Italia sono 128 le strutture premiate con 1 chiave. In Sicilia sono solo 10 le realtà alberghiere a cui è stata assegnata la chiave perché giudicate dalla guida “un vero gioiello per carattere e personalità. Può rompere gli schemi, offrire qualcosa di diverso o semplicemente essere uno dei migliori del suo genere. Il servizio è sempre all’altezza e offre molto di più rispetto a strutture di prezzo simile”.

Il Wine Relais Feudi del Pisciotto, si legge in una nota, conta 15 camere e suite di charme, ricavate nell’ala di un Palmento del 1700, il più grande della Sicilia orientale, e in un antico baglio recentemente restaurato senza operare nessuna sostanziale modifica. Ambienti riservati ed esclusivi dove l’arredamento moderno è in perfetta armonia con le atmosfere nobili del Feudo. Manufatti artigianali realizzati da artisti locali, colorate ceramiche di Caltagirone, pezzi di design firmati dai maestri del made in Italy conferiscono alle camere un tocco di elegante contemporaneità in un contesto storico di grande fascino, conclude la nota.

