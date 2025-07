Wizz Air lancia nuova una nuova rotta da Palermo a Varsavia

PALERMO (ITALPRESS) – Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area EMEA , annuncia il lancio di una nuova rotta internazionale che collegherà Palermo (PMO) a Varsavia-Modlin (WMI), nell’ambito del più ampio piano di sviluppo della compagnia aerea per la sua rete nel Sud Italia, un’area strategica in termini di domanda e connettività, su cui la compagnia aerea continua ad investire con nuove rotte e tariffe competitive. Dal 16 dicembre 2025, i viaggiatori Siciliani potranno volare verso la storica capitale Polacca tre volte a settimana – martedì, giovedì e sabato. La tratta sarà operata con i modernissimi Airbus A321neo, caratterizzati da comfort, silenziosità e una minore intensità di emissioni , e i biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ. Dinamica e ricca di contrasti, Varsavia invita i visitatori a scoprire una città dove storia e modernità si intrecciano ad ogni angolo. Il centro storico, ricostruito con cura dopo la Seconda Guerra Mondiale e ora Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, è un potente simbolo di resilienza. Oltre al suo cuore storico, Varsavia sorprende con eleganti viali, una vivace scena gastronomica, musei innovativi e centri creativi come il quartiere di Praga, famoso per la sua arte di strada e la sua energia culturale. Che siate alla ricerca di una raffinata vacanza in città, di un tuffo nella storia europea o di una nuova avventura urbana, Varsavia offre un’esperienza autentica e indimenticabile.

Il lancio di questa nuova rotta segue l’apertura della sesta base della compagnia in Polonia, presso l’aeroporto di Varsavia-Modlin (WMI), e rappresenta un passo importante nella strategia di Wizz Air per rafforzare la sua presenza nel mercato italiano e ampliare le opportunità di viaggio tra l’Italia e l’Europa dell’Est. Con questa nuova rotta, Wizz Air rafforza ulteriormente la sua presenza in Sicilia – una regione di fondamentale importanza per la compagnia – creando nuove opportunità di viaggio e di sviluppo economico per il territorio.

“E’ un grande piacere per noi tornare a volare da Palermo, un mercato in forte espansione e ricco di opportunità” ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Questa nuova rotta rappresenta un ulteriore passo nella nostra strategia di crescita in Italia e rafforza il nostro impegno verso il Sud del Paese, in particolare verso la Sicilia. Con questa aggiunta, i collegamenti internazionali dalla regione salgono a 13, garantendo più opzioni di viaggio a un numero sempre maggiore di passeggeri e rafforzando lo sviluppo economico e turistico del territorio.”

“Siamo lieti di accogliere Wizz Air nello scalo di Palermo con una rotta di alto valore strategico come quella verso Varsavia,” ha dichiarato Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato di Gesap. “Questo nuovo collegamento consolida il nostro posizionamento internazionale e rientra in un piano mirato di espansione verso mercati ad alto potenziale, attraverso partnership strutturate con i principali vettori europei. L’apertura della rotta non solo arricchisce l’offerta per i passeggeri, ma rappresenta un driver significativo di crescita turistica ed economica per l’intero territorio, in linea con la nostra visione di sviluppo sostenibile e competitivo dell’aeroporto di Palermo.”

Il volo Palermo-Varsavia rientra nel più ampio programma Customer First Compass, il piano strategico di Wizz Air che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei passeggeri, espandere la rete e innovare costantemente il servizio offerto.

Con oltre 13 milioni di posti offerti nel 2025 e quasi 210 rotte attive, l’Italia si conferma il primo mercato di Wizz Air per numero di passeggeri trasportati: un risultato reso possibile anche grazie all’attenzione strategica verso il Sud del Paese. Il lancio del volo su Palermo segna un nuovo capitolo della presenza della compagnia in Sicilia, un territorio dalle grandi potenzialità, su cui Wizz Air intende continuare a investire con determinazione e visione di lungo periodo.

