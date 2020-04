Zaccagni guarito dal coronavirus, negativo al test

VERONA (ITALPRESS) – Mattia Zaccagni ha dribblato il coronavirus. La bella notizia arriva dal Verona che ha ufficializzato la guarigione del calciatore risultato positivo a meta' marzo. In un comunicato stampa l'Hellas fa sapere che "secondo protocollo, Mattia Zaccagni ha effettuato nelle scorse ore il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. L'esame ha dato esito negativo. Il calciatore e' pertanto guarito e non dovra' piu' essere sottoposto al regime di isolamento domiciliare". Subito dopo la notizia della positivita' arrivata lo scorso 17 marzo, il giocatore, classe 1995, aveva rassicurato i tifosi su Instagram: "Volevo ringraziare tutti voi per l'affetto ricevuto in questo delicato momento! Vi rassicuro dicendo che sto bene, torneremo presto a gioire tutti insieme!", le parole di Zaccagni che anche oggi, subito dopo il comunicato diramato dal Verona, ha postato su instagram una foto che lo ritrae in macchina e con una mascherina e ha commentato la notizia della sua guarigione: "Negativo! Un grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno dimostrato affetto. Un abbraccio virtuale a tutti". (ITALPRESS). ari/gm/red 23-Apr-20 12:43