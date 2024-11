Zafarana al Rotary Club Palermo “Transizione emergetica sfida epocale”

PALERMO (ITALPRESS) – “La transizione energetica è irreversibile e rappresenta una sfida epocale che richiede un approccio pragmatico e tecnologicamente neutrale”. Lo ha detto il Generale Giuseppe Zafarana, Presidente di Eni Spa, nell’ambito della conviviale del Rotary Club Palermo. Dopo l’introduzione del Presidente Pierluigi Matta, e la presentazione del relatore da parte del Professore Angelo Cuva, Presidente della Commissione affari legali del Club, il Generale Zafarana ha infatti tenuto uno lectio sul tema “Transizione energetica e sviluppo sostenibile: il ruolo dell’Eni”.

“Come Eni, ci stiamo impegnando tramite una strategia articolata e di profonda trasformazione a promuovere un sistema energetico sempre più decarbonizzato, sostenendo una transizione equa e inclusiva. Ma il nostro impegno nella transizione si rivolge anche alle aree del mondo in cui operiamo e nelle quali il contesto della transizione è ben diverso: aree che spesso non hanno accesso all’energia, con livelli di sviluppo e industrializzazione disomogenei” ha proseguito Zafarana.

“Queste aree – ha proseguito Zafarana – vanno supportate nella transizione attraverso alleanze strategiche che pongano le necessità di questa popolazioni come priorità. Lasciamo a questi Paesi buona parte dell’energia che produciamo, realizziamo progetti che favoriscono l’accesso all’energia, iniziative di sviluppo sanitario, scolastico, agricolo, imprenditoriale. Con il nostro modello di business sostenibile uniamo eccellenza operativa e alleanze per promuovere una crescita equa, rispettosa dell’ambiente e dei diritti umani. La collaborazione con istituzioni, università e comunità è essenziale per raggiungere questi traguardi e costruire un futuro energetico migliore per tutti”.

