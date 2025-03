Zangrillo a Palermo per una tappa di “Facciamo semplice l’Italia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Gli enti territoriali sono il motore della Pubblica amministrazione. Abbiamo il compito di dotarli degli strumenti necessari per affrontare le sfide complesse che sono all’orizzonte. Partendo dalle persone e dalla loro valorizzazione possiamo modernizzare la spina dorsale del Paese”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a Palermo, per la diciassettesima tappa di “Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori”.

Il progetto ideato dal Dipartimento della funzione pubblica è dedicato al dialogo e al confronto con le amministrazioni territoriali, le associazioni di categoria e il tessuto produttivo. L’incontro si è svolto nella sede della Presidenza della Regione Siciliana in via Magliocco, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, del vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, del senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, del prefetto di Palermo, Massimo Mariani, e del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

I due panel sono stati dedicati all’attrattività, al reclutamento e alle nuove sfide tra semplificazione e digitalizzazione. Al centro la consultazione pubblica “La tua voce conta” aperta a tutti gli utenti per raccogliere il loro punto di vista e rendere più veloce l’azione amministrativa. “Questa iniziativa ci permette non solo di raccontare le iniziative che il Dipartimento della funzione pubblica sta mettendo in campo ma soprattutto di confrontarci e raccogliere le proposte dei territori per offrire servizi sempre più efficienti ai nostri utenti. Con spirito di squadra possiamo generare valore pubblico”, aggiunge il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

“La Regione Siciliana ha ripreso negli ultimi anni, grazie all’impegno del mio governo, l’imprescindibile ricambio generazionale, dopo decenni di blocco delle assunzioni – sottolinea il governatore Renato Schifani -. Attraverso concorsi e selezioni, sono entrati giovani capaci e meritevoli, che conferiscono nuova linfa alla pubblica amministrazione regionale, sebbene il cammino verso la modernizzazione sia ancora lungo. Senza professionalità e merito, la burocrazia diventa un freno per istituzioni e società, alimentando inefficienza e immobilismo. Il ricambio ai vertici della burocrazia regionale è stato garantito di recente anche attraverso nuove nomine dirigenziali, portando energie fresche e competenze. Questa trasformazione è essenziale per rendere la Pa più innovativa. Un sistema amministrativo che dimentica rendimento e qualità dei servizi resi, alla lunga infatti, pregiudica anche se stesso, facendo prevalere le spinte all’improduttività e all’appiattimento”, precisa il presidente della Regione Siciliana.

“Rivolgo il mio ringraziamento al Ministro per la Pubblica amministrazione Zangrillo per la virtuosa iniziativa che sta portando avanti con il Governo e che punta a semplificare la vita degli utenti. Una collaborazione proficua tra Governo ed enti locali è quantomai necessaria perché questi ultimi rappresentano il primo interfaccia diretto dei problemi e delle necessità dei cittadini”, aggiunge il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“Il contributo offerto dal Dipartimento della funzione pubblica nella complessa opera di semplificazione è fondamentale per valorizzare i nostri territori. Per questo motivo ringrazio il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per l’ascolto e il confronto avviato al fianco delle amministrazioni locali”, puntualizza il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè.

