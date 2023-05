Zelensky “Ho ringraziato il presidente Biden per i nuovi aiuti”

ROMA (ITALPRESS) – "Nell'ambito della partecipazione al Vertice G7 di Hiroshima, ho incontrato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. L'ho ringraziato per la significativa assistenza finanziaria all'Ucraina dagli Stati Uniti, che ammonta a 37 miliardi di dollari, e per il nuovo pacchetto di assistenza militare annunciato dal presidente Biden del valore di 375 milioni di dollari. Ho preso atto della decisione del Presidente di sostenere la coalizione internazionale dell'aviazione". Lo scrive su Twitter il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky dopo l'incontro con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Hiroshima a margine della riunione del G7. "Abbiamo discusso di un'ulteriore cooperazione per rafforzare le capacità di difesa del nostro Paese, l'attuazione della Formula di pace ucraina e i progetti di ricostruzione e ripresa. Mi sono concentrato separatamente sulla questione dell'integrazione euro-atlantica dell'Ucraina e sui preparativi per il vertice Nato di Vilnius nonché sull'importanza di ottenere garanzie di sicurezza per l'Ucraina prima che il nostro paese aderisca alla NATO" conclude Zelensky. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). tvi/red 21-Mag-23 11:01