Zonta Palermo Triscele, assegnati i Premi Rose Day 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Zonta Palermo Triscele, nell’ambito delle manifestazioni relative alla Giornata Internazionale della Donna, presso il Palazzo Belmonte Riso – Museo regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, ha assegnato i Premi ROSE DAY 2025, a donne siciliane che si sono distinte per le loro capacità professionali, in settori quali medicina, istruzione, cultura, spettacolo, imprenditoria, giornalismo, arte, sport, in ambito sociale e per la gentilezza.

Ha condotto la manifestazione la giornalista Nadia La Malfa, insieme alla presidente Ornella Picone ed alla past president Caterina Di Chiara ed hanno preso parte alla manifestazione per la consegna dei premi l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, l’assessore del Comune di Palermo, Alessandro Anello, la direttrice del Museo Riso, Evelina De Castro, la presidente delegazione Sicilia Associazione Nazionale Le donne del Vino, Roberta Urso, la consigliera di Zonta Italia, Francesca Fucaloro, e il governatore eletto del distretto 2110 del Rotary, Sergio Malizia.

Per la categoria Imprenditoria il premio è stato assegnato a Silvia Lo Castro; Cultura a Maria Concetta Di Natale; Gentilezza a Natalia Re; Letteratura a Carmela Elita Romano; Istruzione a Patrizia Roccamatisi; Stem a Ilaria Russo; Vitivinicolo a Enrica Spadafora; Spettacolo a Stefania Blandeburgo; Sociale a Gaetana Rinaldi; Arte a Rossella Leone; Giornalismo a Milvia Averna; Musica a Carmen Sottile; fotografia ad Angela Scafidi, Medicina a Marina Rizzo.

Inoltre, il premio ROSE DAY ADVOCACY è stato assegnato quest’anno ad un gruppo di giovani studentesse siciliane. A presenziare durante la cerimonia, una rappresentanza di studentesse dell’Istituto Comprensivo Statale “Margherita di Navarra” di Pioppo Monreale, in provincia Palermo, a cui è stata consegnata la stella ADVOCACY per avere realizzato un toccante video contro la violenza di genere nell’ambito del progetto “Come Stelle”.

