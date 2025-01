Brignone e De Aliprandini, podi azzurri in Coppa del Mondo

ROMA (ITALPRESS) – Due azzurri sul podio di Coppa del Mondo nella domenica dedicata allo sci alpino. Federica Brignone ha chiuso al terzo posto il superG femminile di St.Anton: la valdostana, trionfatrice ieri in discesa, è salita sul podio con il tempo di 1'18"43, a 92 centesimi dalla vincitrice, la statunitense Lauren Macuga, unica a scendere sotto l'1'18" (1'17"51). Seconda piazza per la 'padrona di casa' Stephanie Venier in 1'18"19. Grande prova dell'americana Lindsey Vonn, che con il pettorale numero 31 si è posizionata quarta a 1"24 da Macuga; quinta a 1"26 la leader di specialità, la svizzera Lara Gut-Behrami. Tredicesima Elena Curtoni a 1"85, 15esima Laura Pirovano a 1"91; 35esima Nadia Delago a 3"80. Uscite Sofia Goggia, così come ieri nella libera, Roberta Milesi, Vicky Bernardi, Nicol Delago e Sara Thaler. Con i punti incamerati Brignone si riporta al comando della classifica generale. Terzo posto anche per Luca De Aliprandini nel gigante maschile di Adelboden. Dodicesimo al termine della prima manche, l'azzurro rimonta nella seconda fino a salire sul gradino più basso del podio, a 69 centesimi dal vincitore, lo svizzero Marco Odermatt, che si impone con il crono complessivo di 2'27"55, consolidando il primato nella classifica generale. Seconda piazza per un altro elvetico, Loic Meillard, in testa dopo la prima discesa e costretto a cedere al compagno di nazionale per 20 centesimi. Buon undicesimo posto, a 2"39, per Filippo Della Vite, mentre Alex Vinatzer chiude 18esimo a 3"35. Fuori Giovanni Borsotti, che era riuscito ad entrare tra i top 30. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 12-Gen-25 15:22