Il 400° Festino di Santa Rosalia sul podio del BEA World Grand Prix

PALERMO (ITALPRESS) – Il Quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia sul podio mondiale dei grandi eventi del 2024. Ieri sera si è svolta a Roma la finale del BEA World Grand Prix, la competizione di eventi internazionali alla quale hanno partecipato 460 tra le iniziative più importanti del mondo valutate da una commissione di esperti di fama internazionale. Il 400.mo Festino di Santa Rosalia è stato candidato dalla Balich Wonder Studio che lo ha prodotto insieme alla Odd Agency per il Comune di Palermo. Entrato subito in finalissima tra i primi 10 eventi, ieri sera il simbolo del Comune di Palermo è stato premiato con la medaglia d’argento per la sezione Cultura (preceduto dal festival multimediale dedicato alla pittura che ha coinvolto le principali città polacche e davanti alla Turandot messa in scena alla Scala per il centenario di Puccini) e con quella di bronzo nella classifica generale, dopo la campagna di Corona sulle Olimpiadi di Parigi 2024 e Amerigo Vespucci World Tour 2023-2025.

“Con questi riconoscimenti l’edizione che ha celebrato i 400 anni del Festino di Santa Rosalia entra sempre di più nella storia della città. Si tratta di un traguardo straordinario che inorgoglisce la nostra città e per il quale ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un evento oggi ufficialmente tra i primi 3 migliori eventi al mondo. Ha vinto il racconto della nostra tradizione, il culto di una Rosalia che unisce, che invita a rendere ognuno di noi protagonista di progetto di rinascita e di speranza verso un futuro migliore. Questo ci spinge a lavorare verso obiettivi sempre più importanti di promozione turistica e valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico. Rivolgo un plauso alla Balich Wonder Studio, a Marco Balich e Carlos Navarrete, al team della Odd Agency e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo evento che, a tutti gli effetti, è stato riconosciuto come manifestazione culturale di caratura mondiale. Un premio mai conquistato da nessun Festino o iniziativa realizzata qui a Palermo, che onora la nostra tradizione e la Sicilia e certamente racconterà Palermo nel mondo, incrementando i flussi turistici come mai prima d’ora. Una nuova pagina della storia di questa città inizia oggi grazie alla creatività, al sogno e all’operosità di centinaia di creativi, esperiti di comunicazione, artisti che hanno cooperato con passione per un festeggiamento storico che ha ricevuto il suo meritato riconoscimento. Ringrazio l’assessore alla Cultura Cannella e la dirigenza degli uffici dell’assessorato che ha coordinato la squadra e tutto il gruppo di lavoro dell’amministrazione comunale che ha seguito, con attenzione e dedizione, i preparativi di questo importante anniversario”. Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla. “Si tratta di un successo senza precedenti che conferma il raggiungimento dell’obiettivo che ci eravamo posti nell’organizzazione del 400 festino di Santa Rosalia, quello di internazionalizzare la Santuzza ed esportare il messaggio positivo che incarna la santa patrona di Palermo. Questo è il riconoscimento ad un evento organizzato nel rispetto della nostra tradizione ma con in rilettura in chiave contemporanea con un’attenzione particolare alla comunicazione del messaggio. A vincere è Palermo che finalmente racconta la sua splendida storia a tutto il mondo e siamo certi che tutto questo incrementerà i flussi turistici come mai prima d’ora”. Lo dichiara Giampiero Cannella, assessore alla Cultura.

– Foto ufficio stampa Comune Palermo –

