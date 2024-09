AMG Energia, riparato guasto in via Marchese di Villabianca a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Tornano in funzione stasera gli impianti di illuminazione della zona di via Marchese di Villabianca compresa fra le vie Streva, Maggiore Toselli, Tommaso Gargallo, Cordova, Ugdulena e De Cosmi. Gli operatori di AMG Energia hanno appena completato l’intervento di manutenzione straordinaria avviato d’urgenza giovedì scorso, d’intesa con l’Ufficio Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo, per sostituire circa 90 metri di cavo di media tensione interrato (circuito “de Cosmi/Villabianca 2”, alimentato da cabina “Sampolo”), ormai fatiscente e privo delle condizioni per funzionare in sicurezza, e per riaccendere ottanta punti luce. Guasti ripetuti e di ingente entità, tentativi di riparazione ordinaria che non si sono rivelati risolutivi hanno reso necessaria l’attività di natura straordinaria sugli impianti di via Marchese di Villabianca e traverse, che sono tra i più datati della città: sono stati realizzati negli anni Sessanta e presentano fenomeni di obsolescenza legati all’età, dal momento che hanno completato il loro “ciclo di vita tecnica utile” della durata di trenta anni in base alla normativa vigente. Stasera i due circuiti che alimentano gli impianti tornano in funzione.

Un altro intervento urgente avviato stamattina è stato già definito nella zona del Teatro Massimo per la riparazione di un guasto: riaccesi 15 punti luce. “Ringrazio gli operatori – dice il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – che rappresentano in pieno i valori propri della società: professionalità, impegno e dedizione”.

