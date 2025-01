Firmato il protocollo d’intesa “Basket Bond” per le Pmi siciliane

PALERMO (ITALPRESS) – Agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese siciliane attraverso un programma di emissioni obbligazionarie. E’ stato firmato questa mattina, presso la sede dell’assessorato alle Attività Produttive, a Palermo, un protocollo d’intesa tra Regione Siciliana, Cassa depositi e prestiti, Medio Credito Centrale e Irfis per l’attuazione del programma “Basket Bond” che potrà contare su una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro a valere su risorse comunitarie, Fesr 21/27 di cui 4 milioni quale contributo pubblico a fondo perduto per l’abbattimento dei costi di emissione delle imprese.

“Prosegue l’impegno del governo Schifani – afferma l’assessore Edy Tamajo – per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese siciliane. Con questa misura, già sperimentata in altre regioni italiane, siamo convinti di fornire alle nostre aziende un ulteriore strumento per migliorare l’accesso al credito, contribuendo in modo concreto al rafforzamento dell’economia locale”.

Il programma “Basket Bond” è promosso dalla Regione Siciliana, con la collaborazione di Irfis, la finanziaria regionale, e il raccordo di Cassa depositi e prestiti e Mediocredito Centrale (100% Invitalia), investitori istituzionali, che sottoscriveranno l’emissione dei bond garantiti dalla Regione. I bond potranno essere utilizzati dalle imprese a supporto di programmi di investimenti o per esigenze di capitale circolante.

“Irfis è ancora una volta al fianco del governo regionale per la promozione del territorio siciliano”, spiega Iolanda Riolo, presidente dell’intermediario finanziario, “dotiamo le nostre imprese di uno strumento alternativo al classico ricorso al credito bancario che ha mostrato di funzionare in altre regioni e che pensiamo possa essere sfruttato appieno anche dal nostro tessuto produttivo”.

– Foto: xd6/Italpress –

(ITALPRESS).