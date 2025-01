Incidenti sull’Etna, muoiono due escursionisti di 60 e 17 anni

CATANIA (ITALPRESS) – Due incidenti mortali sull’Etna. Il primo ha causato la morte di un escursionista di 60 anni, nel secondo ha perso la vita un 17enne.

Non è ancora nota la dinamica dell’incidente che è costato la vita all’uomo di 60 anni.

In un secondo episodio, un giovane di 17 anni è caduto dalla Valle del Bove, giù per circa 100 metri in una scarpata. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno affidato il giovane alle cure dei sanitari del 118. Trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, è morto poco dopo. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi per via dei numerosi traumi riportati nella caduta e un conseguente arresto cardiocircolatorio.

– Foto Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).