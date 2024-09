Policlinico di Palermo, open day vaccinale contro virus respiratorio sinciziale

PALERMO (ITALPRESS) – L’Ambulatorio vaccinale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo ha organizzato tre giornate di Open day vaccinale contro il virus respiratorio sinciziale (VRS), in accordo con le indicazioni del nuovo Calendario di immunizzazione della Regione Sicilia.

L’Open day si svolgerà nei locali dell’Ambulatorio, presso l’Edificio 8 A, accessibile da Via del Vespro 133, nelle seguenti date: Giovedì 19 settembre (dalle ore 11 alle 16, ultimo accesso 15:30); Lunedi 23 settembre (dalle ore 13 alle 18, ultimo accesso 17:30); Martedì 24 settembre (dalle ore 9 alle 14, ultimo accesso 13:30).

Sarà possibile ricevere il vaccino adiuvato contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) per le seguenti categorie: soggetti over 60 con patologie cronico degenerative (polmonari, cardiologiche, immunosoppressione, renali); soggetti over 75 anche in buone condizioni di salute.

Il vaccino, che nasce dalla necessità di prevenire l’impatto della patologia negli adulti fragili e negli anziani, verrà poi offerto alle stesse categorie a partire dall’1 ottobre prossimo sul territorio nazionale.

Le patologie da VRS sono delle malattie respiratorie determinate da un virus simile nella sintomatologia e nella mortalità al virus influenzale e Covid, contro cui per decenni non vi sono state forme di prevenzione. Ogni anno in Italia il virus causa oltre 290 mila casi, 26 mila ospedalizzazioni e 2 mila decessi nei soggetti over 60.

